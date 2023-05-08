Ayden Marine’nin Ay Yıldızı Boğazda

Yapımı bir senede tamamlanan Ay Yıldız, İstanbul Boğazı’nda turizm ve eğlenceye hizmet edecek.

Ay Yıdız’ın dış görüntüsü modern ve orijinal tasarımıyla oldukça dikkat çekici. İç mekanlar, renkli ve kullanım amacına uygun olarak sıcak bir şekilde dekore edilmiş. Çelikten inşa edilen 130 kişi kapasiteli tekne, ergonomik ve ağırlayacağı misafirlerine oldukça fonksiyonel kullanım alanları sunuyor.

Trabzon’da inşa edilen Ay Yıldız’ın tekne ve yakıt harcama performansının verimliliğine dikkat çeken Ayden Marine Genel Müdürü Ayçın Özsakabaşı; ‘’İstanbul Boğazı’ndaki standart gezi tipi teknelerin çağa ayak uydurarak modernleşmesi gerekiyor. Bu vizyona öncülük etme fikrinden yola çıkarak Ay Yıldız’ı inşa etmeye başladık. Çelik malzeme ile böyle bir tekne üretmenin zorluklarının yanında, özverili ve yetenekli bir mühendislik çalışmasıyla bugün bunu başarmış olmaktan mutluyuz’’ dedi.

Vira Haber