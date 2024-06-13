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Aydın’da 11 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’da 11 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 

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