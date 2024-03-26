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Aydın’da 14 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’da 14 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 7’si çocuk 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-108) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 7 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 

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