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Aydın’da 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’da 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 

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