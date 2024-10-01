Aydın’da 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın’ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
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Etiketler : Aydın, Didim, Lastik Bot
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