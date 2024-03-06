Aydın’da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde hareketli lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
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Etiketler : Aydın, Didim, Kuşadası, Sahil Güvenlik, Göçmen
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