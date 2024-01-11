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Aydın'da 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'da 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen olayda Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen, lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Vira Haber

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