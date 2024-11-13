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Aydın’da 5 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’da 5 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde sürüklenen beş düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber 


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