Aydın’da 5 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde sürüklenen beş düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Vira Haber
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Etiketler : Aydın, Düzensiz Göçmen, Kuşadası
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