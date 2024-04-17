Aydın'da Deniz Gibi Temizlik Çalışmalarına Start Verildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Aydın İli Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği, Didim Kaymakamlığı ve yerel kurumlar işbirliğiyle Akbük Körfezi'nde deniz dibi temizlik çalışmaları için ön tespit işlemleri başlatıldı.



Konuyla ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Aydın İli Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği, Didim Kaymakamlığı ve Yerel Kurumlar ile birlikte yapılması planlanan Akbük körfezindeki deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında ön tespit işlemlerine başlandı. Sürdürülebilir su ürünleri üretimi, temiz deniz ve sağlıklı gelecek için çöplerimizi denizlerimizden uzak tutalım" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber