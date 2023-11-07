Aydın'da Selde Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Demirçay Mahallesi'nde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar, Sarıçay Barajı ile Demirçay Mahallesi arasında aramalar yapıyor. Aramalara 195 personel katılıyor.

Jandarmanın "Sima" isimli arama köpeği de çalışmalarda görev alıyor.

Su altı ekipleri, derede arama çalışmalarına devam ediyor.