Aydın'da Selde Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Aydın'ın Söke ilçesinde sel sularına kapılan 51 yaşındaki Ali Alptekin'i arama çalışmaları 3. gününde de sürüyor.
A+A-
Demirçay Mahallesi'nde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar, Sarıçay Barajı ile Demirçay Mahallesi arasında aramalar yapıyor. Aramalara 195 personel katılıyor.
Jandarmanın "Sima" isimli arama köpeği de çalışmalarda görev alıyor.
Su altı ekipleri, derede arama çalışmalarına devam ediyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 37 defa okunmuştur
Etiketler : Aydın, Sel, Yağış, AFAD, Demirçay Mahallesi, Sarıçay Barajı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.