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Aydın'da Selde Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'da Selde Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde sel sularına kapılan 51 yaşındaki Ali Alptekin'i arama çalışmaları 3. gününde de sürüyor.

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Demirçay Mahallesi'nde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar, Sarıçay Barajı ile Demirçay Mahallesi arasında aramalar yapıyor. Aramalara 195 personel katılıyor.

Jandarmanın "Sima" isimli arama köpeği de çalışmalarda görev alıyor.

Su altı ekipleri, derede arama çalışmalarına devam ediyor.

Vira Haber

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