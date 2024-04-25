Aydın’da Tarımsal Sulamada Kısıtlamaya Gidilecek

Aydın’da geçtiğimiz yıllarda yaşanan tarımsal sulama sıkıntısı üreticileri her yıl endişelendirirken, 2024 sulama sezonu için Aydın Valiliği başkanlığında önemli bir karar alındı. Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Aydın’da bu yıl barajlar adeta suya hasret kalırken, üreticiler de 2024 sulama sezonu ile ilgili alınacak kararları merakla bekliyor. Sulanabilir arazi varlığı yaklaşık 150 bin hektar olan Aydın’ın 115 bin hektarı sulanırken, 201 milyonu yeraltı, 1 milyarı yerüstü suyu olmak üzere toplam 1.2 milyar metreküplük kullanılabilir su kaynağı potansiyeli bulunuyor. Özellikle yazlık sulamalarda barajların önemi dikkat çekerken, sulama sezonunda suyun daha verimli kullanılabilmesi amacıyla Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında alınacak önlem ve kararlar alındı. Barajlardaki mevcut doluluk oranları ve muhtemel gelebilecek akımlar göz önüne alınarak 2024 yılı sulama sezonunda yüzde 49 kısıtlama yapılması kararlaştırıldı.

2022-23 yıllarında havzanın yeteri kadar yağış almaması dolayısıyla depolama alanlarına yeterli su gelmedi. Bunun üzerine Aydın Valiliği kararıyla su dağıtım planlaması yapıldı ve bu planlamalarda tav suyu dahil en fazla 2 defa su verilmesi kararlaştırıldı. Alınan karar göre şebeke dışına su verilmeyecek, ilave su kaynakları oluşturmak için, azmak yatakları ve tahliye kanallarına ilave kanalların yapılacağı da öğrenildi. Kemer ve Çine Adnan Menderes Barajı’nın suladığı bölgelerde ise yüzde 49 oranında su kısıtlaması yapılacak. Adıgüzel ve Cindere Barajları’nın suladığı kısımlarda ise yüzde 23 kısıtlama yapılacak.

Vira Haber