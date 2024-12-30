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Aydın'daki Yağışlar, Tabakhane Çayı'nda Doğal Temizliğe Neden Oldu

Aydın'daki Yağışlar, Tabakhane Çayı'nda Doğal Temizliğe Neden Oldu

Aydın'da son günlerde etkili olan yoğun yağmur, Tabakhane Çayı'nın debisini arttırırken, dere yatağına duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöpler de akıntıyla birlikte sürüklenerek temizlendi.

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Aydın'da yağmurlu havaların ardından kent merkezinden geçen Tabakhane Çayı'nın debisi yükseldi. Tabakhane Çayı özlenen haline kavuşurken, suyun yükselmesiyle, duyarsız vatandaşlar tarafından dere yatağına gelişigüzel atılan plastik şişeler, poşetler ve diğer atıklar sürüklenerek çayın temizlenmesine neden oldu. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için vatandaşların çevreyi temiz tutmaları gerektiğini hatırlattı.

Vira Haber 


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