Ayvacık Açıklarında 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları ‘KB-4304’ ve ‘KB-111’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 37 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Vira Haber