Ayvacık Açıklarında 41 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 41 kaçak göçmen yakalandı.
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Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-08) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : Ayvacık, Göçmen, Çanakkale, Sahil Güvenlik
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