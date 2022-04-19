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Ayvalık Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

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Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, TCSG-28 ve KB-4305 botlarıyla Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyrukluların, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi.

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