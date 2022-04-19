Ayvalık Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
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Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, TCSG-28 ve KB-4305 botlarıyla Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyrukluların, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi.
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Etiketler : ayvalık, göçmen, sahil güvenlik
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