İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Ayvalık Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Ayvalık Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

A+A-

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 120 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.