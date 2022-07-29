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Ayvalık Açıklarında 58 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık Açıklarında 58 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" bot unsurları, 58 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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