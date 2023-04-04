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Ayvalık Açıklarında 59 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık Açıklarında 59 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarılarak Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik "TCSG-907" botu gönderildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Vira Haber

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