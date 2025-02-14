Ayvalık, TYF Yelken Ligi 3. Ayak Yarışları’na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2025 Yılı Faaliyet Programı’nda yer alan TYF Yelken Ligi ILCA 3. Ayak Yarışları (Yıldızlar Kupası) 18-22 Şubat 2025 tarihleri arasında, Ayvalık Belediyesi ve Yelken Spor Kulübü ev sahipliğinde Ayvalık’ta yapılacak. TYF Yelken Ligi 3. Ayak Yarışları adı altında yapılan yarışlar, ilgili sınıflar için Milli Takım Seçme Yarışı statüsünde düzenlendi. TYF Yelken Ligi 3. Ayak Yarışları’nın açık statüde olması nedeniyle tüm sporcuların katılımına açık gerçekleştirilecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikleri ilk günden bu yana Ayvalık’ı; yelken, kürek ve rüzgar sörfü gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarla su sporları merkezi yapabilme yolunda emin adımlarla yürüdüklerini söyledi. Başkan Ergin, "Bu organizasyonlar, ilçemize turizm anlamında da olumlu yansımalara neden oluyor. Bu yelken yarışları Ayvalık’ımıza farklı bir canlılık ve hareketlilik getiriyor. Denizimiz, sahillerimiz ve rüzgârımızın güzelliğiyle, 22 adamızla koylarımızın temizliği bu tür organizasyonlarla daha bir vizyon kazanıyor" diye konuştu.

Vira Haber