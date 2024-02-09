Ayvalık’ta 16 Göçmen ve 1 Organizatör Sahil Güvenlik Timlerinden Kaçamadı

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi sınırları içerisinde Şirinkent mevkii kumsalında görev yapan Sahil Güvenlik Destek Timi Midili Adası’na gitmek için hazırlık yapan 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı. Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek gibi insani yardımlarda bulunuldu. Yasal işlemleri başlatılan 16 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.

Göçmenleri Midilli Adası’na götürebilmek için para karşılığında yardımcı olduğu öne sürülen organizatör zanlısı hakkında ise tahkikat başlatıldı.

Vira Haber