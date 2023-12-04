Ayvalık’ta 81 Göçmen Kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre,

Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin aynı günde gerçekleştirdikleri ilk operasyonda; Ayvalık açıklarında lastik botla bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen komutanlık bünyesindeki TCSG-905 botu, Yunanistan unsurlarınca botları patlatılarak Türk karasularına geri itilen 36 göçmeni Ege Denizi üzerinden sürüklenirken bulup kurtardı.

Ayvalık’ta Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı ikinci operasyonda ise; ilçenin 22 adasından biri olan Kamış Adası üzerinde bir grup göçmenin bilgisine ulaşıldı.

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG-905 ve KB-4305 botları ile Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) tarafından yapılan çalışmalarla ada üzerindeki 45 göçmen kurtarıldı.

Her iki operasyonda kurtarılan 81 göçmen, Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Burada yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 81 göçmenin, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilmesi bekleniyor.

Vira Haber