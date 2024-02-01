Ayvalık'ta Fırtına Tekneleri Batırdı

Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi, Cunda Adası ve Paşalimanı mevkilerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı küçük balıkçı tekneleriyle bir yat batarak zarar gördü. Kuvvetli fırtına nedeniyle Yunanistan’ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında yolcu taşıyan feribotların seferleri iptal edildi.

Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının da artması bekleniyor.

Vira Haber