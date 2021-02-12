Ayvalık'ta Hortum Nedeniyle 4 Tekne Battı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortum hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sularında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 binanın çatısı uçtu, 12 binada camlar kırıldı, 20 araçta hasar oluştu, 4 tekne battı.

İtfaiye ve belediye ekipleri çevrede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Badavut mevkisindeki elektrik tellerinde oluşan hasarın giderildiği öğrenildi.

Vira Haber