Ayvalık'ta hortum yıktı geçti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yağışlı hava sırasında aniden ortaya çıkan hortum ilçe merkezinde etkili oldu.

Denize cephesi olan iş yerlerinin vitrin camlarının da kırıldığı hortum ve beraberinde getirdiği şiddetli yağmur sadece 5 dakikada ilçe merkezini adeta yıktı geçti.

Cumhuriyet Meydanı ile Sefa Mahallesi arasında etkili olan hortum, bu bölgelerde bulunan deniz kıyısındaki kafeteryalarla, ana cadde üzerindeki iş yerlerinin önündeki saçak ve gölgelikleri uçurdu.

Ayvalık Meteoroloji İstasyonu’nun karşısında bulunan marinada ağaçları deviren hortum, Altınova Mahallesi ile Sahilkent Mahallesi’nde park halindeki otomobillerin üzerine ağaçları devirdi.

Bu bölgelerde de birçok yazlık iş yerlerinde maddi hasarlar açılırken, enerji nakil hatlarındaki tellerin kopması sonucunda; Altınova ile Sahilkent Mahallesi’nde halen daha enerji kesintisi bulunuyor.

Sahilkent Mahallesi’nde denizde bağlı olan küçük balıkçı teknelerini karaya atan hortum daha sonra etkisini kaybederek Edremit Körfezi’ne doğru geçip gitti.

Ayvalık’ta şu ana kadar herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı hortum nedeniyle oluşan hasarın sabah saatlerinde daha net olarak görülebilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler ilçede hortum nedeniyle oluşan olumsuzlukları giderebilmek için hummalı bir çalışmanın içine girdi.

Vira Haber