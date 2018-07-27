Babu’l Mendeb Boğazı'nın önemi

Petrol ve denizcilik sektöründeki uzmanlar, söz konusu kararın Asya’ya petrol tedarikini etkilemesini uzak görürken, artan mesafeler nedeniyle Avrupa ve ABD’ye yönelik Suudi gemilerinin nakliye maliyetlerini artırabileceğini düşünüyorlar.

Babu’l Mendeb Boğazı, Kızıldeniz yoluyla Aden Körfezi ile Arap Denizi’ni birbirine bağlarken, Süveyş Kanalı yoluyla da Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlayan bir su geçididir.

1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla birlikte Kızıldeniz’in Akdeniz ile birleşmesinden bu yana, Babu’l Mendeb, Avrupa ile Akdeniz, Hint Okyanusu ile Doğu Afrika arasındaki en önemli nakliye koridorlarından ve deniz geçitlerinden biri olmuştur.

Ayrıca Perim adası ile Afrika anakarası arasında gemi geçişleri için bir kanal görevi görmesi boğazın önemini daha da arttırıyor. Bu kanal, gemilerin ve petrol tankerlerinin her iki yönden kolayca geçişlerine izin veren 16 kilometre uzunluğunda ve 100 ila 200 metre derinliğindedir. Babu’l Mendeb Boğazı’nın iki yakası arasındaki mesafe ise yaklaşık 30 km’dir.

Boğaz’dan bir yılda geçen gemi ve petrol tankeri sayısının 21 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam, dünya deniz trafiğinin ise yüzde 7’sini kaplıyor.

Babu’l Mendeb Boğazı, taşınan günlük petrol varili sayısı bakımından dördüncü sırada bulunmaktadır. Boğazdan 2013 yılında günde yaklaşık 3,8 milyon varil taşındı. Bu sayı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 6,7’sini temsil ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin 2016 yılında tespit ettiği rakamlara göre, günlük 4,8 milyon varil ham petrol ve rafine edilmiş petrol ürünü Bab’ül Mendep Boğazı yoluyla Avrupa, Amerika ve Asya’ya taşındı.

Babu’l Mendeb Boğazı Mısır için de büyük önem taşımaktadır. Çünkü Süveyş’ten giren malların ve gemilerin yaklaşık yüzde 98’i bu boğazdan geçmektedir.

Vira Haber