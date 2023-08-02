BAE, Ukrayna'ya 250 Ton Yardım Taşıyan Gemi Gönderdi

BAE haber ajansı WAM’ın haberinde, dün gönderilen geminin BAE'nin Ukrayna'ya devam eden yardımları kapsamında, Rusya-savaş nedeniyle ortaya çıkan insani durumun hafifletilmesi amacıyla gönderildiği belirtildi.

Kişisel yardım malzemeleri, aydınlatma gereçleri ve battaniyelerden oluşan 250 tonluk insani yardım taşıyan geminin, deniz yoluyla Polonya ve Romanya'ya ulaşmasının ardından Ukrayna'ya gönderileceği bildirildi.

BAE Uluslararası İlişkiler Ofisi'nin Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Ukrayna'ya bilgisayarlar, ekipmanlar ve eğitim malzemelerinden oluşan bir eğitim yardımı hazırladığı kaydedildi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yönelik insani yardım yapan BAE, Ekim 2022'de Ukraynalı sivillere 100 milyon dolarlık yardım duyurmuştu.

Ukrayna ile hava köprüsü kuran BAE, Polonya, Moldova ve Bulgaristan'daki Ukraynalı mültecileri de kapsayan, yaklaşık 550 ton yardım malzemesi ve temel gıda maddesi, 2 bin 520 jeneratör ve 6 ambulansı taşıyan 11 yardım uçağı göndermişti.

Vira Haber