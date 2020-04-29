Ramazan ayında oruç tutarken bağışıklık sistemimizi nasıl koruyabiliriz ve koronavirüs döneminde tüketilmesi gereken besinler neler? Uzmanlar tarafından önemli açıklamalarla işte detayları.



Bağışıklık Sistemi Nedir?

Vücudumuzun hastalıklara karşı direncinin yükselmesini sağlayan bağışıklık sistemi, günlük gıda ve su ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra bizi her türlü hastalığa karşı koruyacaktır. Özellikle kanser ve covid-19 için önemli olan bağışıklık sistemini güçlendiren besinler, her gün tüketilmeli aynı zamanda bol bol su içerek vücudumuzdaki zararlı maddelerin atılması sağlanmalıdır.



Bağışıklığı güçlendiren besinler, öncelikle protein ağırlıklı ve kalsiyum ağırlıklı olmalı aynı zamanda günlük belirli bir kalorinin üzerine çıkılmamalıdır. Uzmanlar tarafından tavsiye edilen yiyecekler, mevsim normallerine göre tüketilmeli özellikle hormonlu gıdalardan uzak durulmalıdır. Vücudumuzun onarım mekanizmasını ve savunma sistemini güçlendirecek olan yiyecekler, bağışıklık sistemimizin kusursuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olacaktır. Oruç tutarken ve aynı zamanda covid 19 döneminde beslenirken mutlaka alınması gereken gıdaları uzmanlar açıklıyor.



Corona Virüse Karşı Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Besinler?

Türkiye birçok bakımdan sebze ve meyvelerin bol bulunduğu ülkelerden biridir. Bu dönemde özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler arasında bol bol meyve ve sebze tüketimine öncelik vermemiz gerekiyor. Diyetisyenler ve uzmanlar tarafından kış ve yaz aylarında tüketilmesi gereken özellikle yumurta, süt ve balık ürünleri. Bunlar hem protein hem de kalsiyum açısından oldukça önemli. Bunun dışında DNA mutasyonlarını bloke edecek olan kansere ve cilt hastalıklarına oldukça etkili olan A vitamini olan besinleri de es geçmememiz gerekiyor. Günlük olarak tüketilmesi gereken 2 litre su aynı zamanda bol bol C vitaminli meyve ve sebzeler. Yeşil yapraklı, ıspanak ve semizotu gibi sebzeleri de tüketerek, Covid-19 hastalığına karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz.



A, E ve C vitaminleri günlük gereksinim duyduğumuz önemli vitaminler arasında yer almaktadır. Bu süreçte, hastada bir kere balık tüketmek ve yağlı yiyecekleri çok tercih etmemek önemli. Uzmanların tavsiyesi olan bağışıklık sistemine zarar veren şeker ürünlerinden de olabildiğince uzak durmamız, bağışıklığımızın direncini oldukça artıracaktır.



Günlük Olarak Hangi Vitaminlere Ağırlık Verilmelidir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler öncelikle vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan yiyecekler olarak önerilmektedir. Tabi ki vücudumuzun ihtiyacı olmayan besinleri tüketmek onların bir çoğunun vücudumuzdan atılmasına neden olur. Fakat bu süreçte öncelikle vücudumuza A, C ve B12 vitaminlerinin düzenli olarak girmesi aynı zamanda D vitamini açısından zengin olan yiyeceklerin tüketilmesi önerilmektedir. Sağlıklı ve dirençli bir vücut için önceliğimiz bağışıklık sistemine faydası oldukça yüksek olan D vitaminini ve A ile C vitamini sağlamak olacaktır.



DNA Sentezi İçin B12 Vitaminin Önemi

Genel olarak tüketilen yiyeceklerde az bulunan B12 birçok insanın düşüklüğünü çektiği vitamin eksikliklerinden biridir. Bu vitaminin eksik olması anında vücut direncini düşürür aynı zamanda hormonal dengenin bozulmasını sağlar. Bu yüzden DNA sentezi açısından oldukça önemli olan B12 vitaminine de bu süreçte önem verilmelidir. Hücrelerin yenilenmesi ve hafıza açısından da uzmanlar her zaman bu vitaminin önemini vurgulamaktadır.



Uzmanlardan Bağışıklık Sistemi İçin Açıklamalar

Covid19 döneminde bütün gelişmeleri haber365 üzerinden alabileceğiniz gibi uzmanların bu dönemde bağışıklığı güçlendiren besinler için de açıklamalarını takip edebilirsiniz. Bu dönemde su tüketiminin önemli olduğu gibi aynı zamanda B12 vitamini, A, E, C ve D vitaminlerinin de önemi vurgulanmaktadır. Covid-19 döneminde bağışıklık sistemini güçlendiren besinler için detaylı bilgi alabilir, beslenme düzeninizi planlayarak hastalıktan korunabilirsiniz. Akciğere faydalı olan yiyecekler ve kanserden korunmanın bütün yolları bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor.