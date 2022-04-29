Bakan Ersoy: 42 Milyon Turist Hedefliyoruz

Turizm hedeflerine değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene Galataporta 200 gemi bekliyoruz" dedi. Ersoy, yılbaşında açıklanın 42 milyon turist, 35 milyar dolarlık turizm hedefine sadık olduklarını da belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl Galataport'a 200 gemi beklediklerini söyledi.

Dev kruvaziyer gemisi Costa Venezia'nın İstanbul'a yanaşması sonrasında açıklamalarda bulunan Ersoy, "Bu sene galataporta 200 gemi bekliyoruz 250 ye de çıkabilir" dedi.

Turizm hedeflerine değinen Bakan Ersoy, turizm sezonuyla ilgili olarak yılbaşında bir hedef 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir açıkladıklarını hatırlatarak, önemli olan krizlere karşı bağışıklık elde etmek olduğunu söyledi. Krizlere karşı bağışıklık elde etmeninde en önemli aşısının pazar çeşitliliği olduğunu belirten Ersoy, "Türkiye 140'dan fazla ülkede yoğun tanıtım yapıyor. Rakiplerimizle kıyaslandığında açık ara dünyada yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülkeyiz. Pazar çeşitlemesi konusunda yaptığımız çalışmaların meyvesini topluyoruz. Başta Batı olmak üzere mevcut pazarlarımızdan geçen seneyle kıyaslanmayacak oranda hatta bazı bölgelerde 2019'un bile üzerinde rezervasyon akışı var. Ben bu bağlamda özellikle bu seneki hedefimizi koruduğumuzu belirtmek istiyorum. Yılbaşında açıkladığımız 42 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimize sadığız." ifadelerini kullandı."

Merkezi İstanbul olan çıkışlar yapılacak

Avrupa’daki sayılı kruvaziyer gemisi alan şehirlerde ilk sıraya gelmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Ersoy, “İstanbul’un yıllar sonra kruvaziyer gemileri için tekrar homeport yani gelişlerin ve çıkışların olduğu homeport olması gerekiyordu. Bu bağlamda İstanbul çok şanslı. Niye şanslı, çünkü homeport olmak için gerekli olan bütün özellikleri İstanbul’da. Michelin, İstanbul’u radarına aldı. 11 Ekim’e kadar İstanbul genelindeki restoranların tespitini yapıp, michelin yıldızların dağıtımını gerçekleştirecek. Yani İstanbul hem alışveriş noktası olsun, hem gastronomi olsun, hem tarihi ve doğal güzellikleri olsun, hem havalimanı altyapısı olsun, 130’dan fazla şehre direkt bağlantılı uçuşları ve havalimanı ile şehir merkezlerinin bağlantısını sağlayan metro altyapıları olsun bütün eksikliklerini tamamlamış oldu. Bugün çok önemli bir gün. Costa dünyanın sayılı kruvaziyer gemilerinden biri ve ayrıca dünya genelinde çok büyük bir zincir kurumun da markası. İstanbul’a yanaştı ve 1 Mayıs itibari ile düzenli olarak merkez İstanbul olan çıkışları, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere kruvaziyer turlarına başlayacak." bilgisini verdi.

25 tur planlanıyor

İlk etapta 25 tur planlandığını belirten Ersoy, kışa kadar bu turların devam edeceğini dile getirerek, "Kıştan sonra Akdeniz üzerinde Mısır’a kadar uzanan bir program gerçekleştirecekler. Yani yılın 12 ayında düzenli olarak Costa gemisini beyz etmiş olacak. Bu seneki hedef kapasitesini önümüzdeki sene iki katına çıkarmayı planlıyor. Zaten şu anda gelen Galataport rezervasyonları çok önemli. Şu an 200’ü geçmiş rezervasyon var. Biz bunun önümüzdeki sene hızla iki katına çıkacağını düşünüyoruz ve 2024 yılı itibari ile de yeni bir Port ihtiyacının İstanbul için önemli olduğunu, ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Ulaştırma Bakanlığımız da çalışmalarını yapıyor. Yeni bir Port ihalesi daha yapılıp İstanbul’un geçmişten çok daha fazla kruvaziyer müşterisi alan hatta Avrupa’daki sayılı kruvaziyer gemisi alan şehirlerde ilk sıraya geleceğini hedefliyoruz” dedi.