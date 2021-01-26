Bakan Karaismailoğlu Kaçırılan Gemi Personeli Vedat Aksan’ın Ailesiyle Görüştü

Bakanlığın resmi web sitesinde yayınlanan haberde Bakan Karaismailoğlu, “Süreci ilk andan bu yana takip ediyoruz. Dışişleri Bakanımızla teyakkuz halindeyiz. Görüşmeler devam ediyor. Türk devleti her zaman vatandaşlarının yanındadır. En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtarıp, ailelerine kavuşturacağız.” dedi.

Cumartesi günü Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan ve kaçırılan gemi ile ilgili süreci başından beri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Karaismaioğlu, korsan saldırısına uğrayan ve kaçırılan gemi personeli Vedat Aksan’ın babası Murat Aksan ve annesi Seyhan Korkmaz ile görüştü.

"EN KISA ZAMANDA VATANDAŞLARIMIZI KURTARIP, AİLELERİNE KAVUŞTURACAĞIZ”

Kaçırılan gemi personeli Vedat Aksan’ın babası Murat Aksan ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, “Murat abimizin oğlu Vedat, cumartesi günü maalesef korsanlar tarafından kaçırılan gemide bulunan arkadaşlarımız arasında. En kısa zamanda evladımızı Murat abiye, ailesine kavuşturma çabası içindeyiz. Süreci ilk andan bu yana takip ediyoruz. Dışişleri Bakanımızla teyakkuz halindeyiz. Görüşmeler devam ediyor. Türk devleti her zaman vatandaşlarının yanındadır. En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtarıp, ailelerine kavuşturacağız.” dedi.

Vira Haber