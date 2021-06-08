Bakan Karaismailoğlu, Kaptan Lütfi Berk Kılavuzluk İstasyonu'nu Ziyaret Etti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı Kaptan Lütfi Berk Kılavuzluk İstasyonu'nu ziyaret ederek, baş kılavuz kaptanlarla öğlen yemeği yedi.

Karaismailoğlu, baş kılavuz kaptanların sorunlarını dinleyerek Kanal İstanbul'dan gemi geçiş imkanları hakkında teknik değerlendirmelerini aldı.

Toplantıya Adil Karaismailoğlu ile birlikte KEGM Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve KEGM İstanbul Limanı, Boğaz ve Çanakkale Boğazı baş kılavuz kaptanları katıldı.

Vira Haber