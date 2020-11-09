Bakan Karaismailoğlu: "Yerli Üretim Gemilerimizle Hakimiyetimizi Güçlendiriyoruz"

Karaismailoğlu, Yuvalı Mevkisi'nde düzenlenen Kahramanmaraş-Göksun Kara Yolu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, 18 yıldır, memleketin her köşesinde, vatandaşların layık olduğu çağdaş ulaşım ve haberleşme imkanlarını oluşturmak üzere büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.

Bu süreçte tamamladıkları projelerin, Türkiye'nin büyük hedeflerine hali hazırda hizmet ederken, demiryolu, karayolu, iletişim altyapısı dahil pek çok projeminin şantiyelerinde de çalışmaların özveri ve titizlikle sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Dağları tünellerle geçip, akarsularımızı köprülerle aşıyoruz. Demiryolları reformumuz kapsamında ise Türkiye’yi demirağlarla örüyoruz. Mavi Vatanımız denizlerimizde; limanlarımızla, tersanelerimizle, yerli üretim gemilerimizle, hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Uzayda, sayısı gün geçtikçe artan uydularımızla varlığımızı daha fazla gösterirken, haberleşme sistemlerimizi çağın bütün gereklerine uygun hale getiriyoruz. Yerli ve Milli Akıllı Ulaşım Sistemlerimiz sayesinde yük ve yolcu taşımacılığında dijitalleşmenin nimetlerinden artık daha fazla yararlanıyoruz. Projelerimizle, dünya ticaretinden giderek daha fazla pay alarak, Yeni İpek Yolu'nun kalbi olacak bir Türkiye'nin altyapısını oluşturuyoruz. İnşallah, ülkemizin her köşesinde ekonomik büyümeyi hızlandıracak, eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme sistemini en kısa zamanda tamamlayacağız."

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği bir başka hedef olan, yerli ve milli teknolojilerimizin kullanılması konusunda da oldukça mesafe kat ettiklerine dikkati çekerek, "Özellikle demiryolu ve tren üretiminde, gemi inşasında, akıllı ulaşım sistemlerinde genç beyinlerimizin geliştirdiği sistem ve cihazları giderek daha fazla kullanıyoruz. Bizler için iftihar vesilesi olan bu gelişmeler, Türkiye'nin gençlerinin geleceğe dair umutlarını beslemekte, onlara inanç ve özgüven aşılamaktadır." diye konuştu.

Geleceğin Türkiye'sinin hep birlikte kurulacağına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Her gün memleketin bir başka köşesinde nice temeller atıyor, nice açılışlar yapıyoruz. Bugün de milli mücadele tarihinde şanlı bir iz bırakan Kahramanmaraş'a ve gönlü güzel insanlarının hayatına refah katacak bir projeyi sizinle birlikte hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımı tamamlanan Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri Yolu ile yol uzunluğunu 80 kilometreden, 64 kilometreye düşürdük. Bugünden itibaren, vatandaşlarımız, daha evvel 80 dakikada kat ettikleri yolu, yarısı kadar bir zamanda yaklaşık 41 dakikada kat edecekler. Projemizle, okuluna, işine, tarlasına giden, ürününü pazara götüren insanımızın hayatına büyük bir kolaylık getirip, zamandan tasarruf etmesini sağlayacağız."

Vira Haber