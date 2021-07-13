Bakan Kurum: 4 Gündür Temizlenecek Müsilaj Yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir TV programında Marmara Denizi'ndeki müsilaj kriziyle ilgili konuştu.

Kurum, "Açıkçası 4 gündür temizlenecek müsilaj yok. Bu noktada attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu gördük," dedi.

Kurum, şunları söyledi:

“Müsilajın çıktığı, sahada görüldüğü andan itibaren şu ana kadar Marmara’da 10 bin 243 denetim yapıldı. Bütün illerden aynı deprem olmuş gibi bütün ekiplerimizi Marmara’ya gönderdik. 22 maddelik eylem planı açıkladık. O eylem planı çerçevesinde adımlarımızı hızla atıyoruz. Komisyon kurduk. Adımlarımızı atıyoruz ve bu çerçevede 10 bin 200 denetimde 122 tesise yaklaşık 200 milyon ceza kestik. 51 işletmenin faaliyetini durdurduk. Bu çerçevede sürecimizi yürütüyoruz. Her ilde valilikler koordinasyonunda eylem planımızı da hayata getiriyoruz. Bugüne kadar da 11 bin metreküp müsilajı temizleyerek bertarafını sağladık. Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de ne yaptıysak aynı anlayışla Marmara’ya yoğunlaştık. Hep birlikte müsilaj temizliğine başladık ve 11 bin metreküp müsijalı topladık. Açıkçası 4 gündür temizlenecek müsilaj yok. Bu noktada attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu gördük. 20 Mayıs 2021 tarihinde ölçülen müsilaj büyüklüğü 12 in 741 hektar iken bu çalışmalar neticesinde Marmara’daki müsilaj büyüklüğü bine düştü. Marmara’mız bir ay öncesinden daha temiz. Çok daha yüzülebilir, gezilebilir bir hale geldi.”

Marmara denizinin eski halinden daha iyi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Bir ay önceye göre çok çok önemli adımlar attık. Bu noktada süreci de çok şeffaf yürütmeye gayret gösteriyoruz. Marmara’da ne kadar kirletici varsa yılsonuna kadar hepsi ölçüm cihazlarını takmak zorundalar. 3 sene içerisinde Marmara’daki belediyelerimizin hepsi teknolojilerini geliştirmek zorundalar. Bu noktada yapılan mevzuat düzenlemesiyle ilgili mecliste çalışıyoruz. Bilim insanlarımızla görüşüyoruz. Bilimin ışığında bu süreci yürütüyoruz. Bizim ilk yaptığımız araştırmada müsilaj ilk 30 metrede. O 30 metre dışında müsilaj yaşanmadı. Şu an için Marmara’mız eskisinden iyi. Toplanacak müsilajımız yok. Yaptığımız çalışmalarımızın neticesini aldık. Bu da bizi mutlu ediyor. Marmara’yı bugünden bir ay öncesine değil, 30-40 yıl önceki haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Vira Haber