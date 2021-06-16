Bakan Kurum’dan Müsilaj Açıklaması! İlk Test Sonuçlarını Duyurdu

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısı Çevre ve Şehircik Bakanı Murat Kurum başkanlığında tamamlandı.

Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma ofisindeki toplantı basına kapalı olarak 3 saat sürdü.

Bakan Kurum daha sonra düzenlediği basın toplantısında, “Bugün itibariyle İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ’da 169 bölgede temizlik faaliyetlerini yürütüyoruz ve 7 gün boyunca yaptığımız çalışmalar çerçevesinde toplam 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık. Topladığımız müsilajı, Bakanlığımız tarafından izin verilmiş, özel geçirimsizliğe sahip düzenli depolama alanlarına göndererek, bertarafını sağlıyoruz” dedi.

“TOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMEDİĞİNİN TESPİTİNİ YAPTIK”

Bakan Kurum, şöyle konuştu:

* Bu noktada şu iyi haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Müsilajın tehlikeli atık olup olmadığı gösteren 5 temel elementi var. Müsilaj örneklerini arkadaşlarımızın incelediler ve her birini üzerinde testlerini gerek TÜBİTAK, gerek ODTÜ, gerek İstanbul Üniversitemizle birlikte araştırmalarını yaparak.

* Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde de bugün itibariyle müsilajın tehlikeli atık olmadığı ve bu noktada toksik özellik göstermediğinin tespitini yaptık. Bu çalışmalar ilk test sonuçlarımız.

* Tabi oluşturduğumuz alt gruplarla birlikte denizdeki canlılara olan etkisi, kirliliğin insan sağlığına olan etkisi, balık türlerine olan etkisini, denizde yüzülüp yüzülmeyeceği gibi araştırmaları da kurullarımız bu çerçevede yapıyorlar. Sonuçlarını almaya müteakip kamuoyu ile paylaşacağız.

MARMARA DENİZİ KORUMA ALANI

Kurum, “Bu bölgenin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edileceğimizi ifade etmiştik. Başlattığımız bilimsel çalışmaları inşallah temmuz ayı sonuna kadar tamamlayacağız ve koruma bölge ilanı çalışmalarımızı temmuz ayı itibarıyla tamamlamak istiyoruz. Tabii bu çalışmalar, buradaki biyo çeşitliliği korumak ve geleceğe aktarmak için de Akdeniz ve Karadeniz’in korunmasına katkı sağlamak için de çok önemli bir adımdı bu. Marmara Denizi Koruma Alanımız, bu çerçevede Türkiye’nin en büyük denizel koruma alanı. Yine dünyada sayılı büyüklükte ve etrafında 7 şehrin olduğu ilk koruma alanı olarak inşallah literatüre geçecektir” dedi.

ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Bakan Kurum, alt çalışma gruplarına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

* Koordinasyon Kurulu içinde 14 alt çalışma grubu kurduk. Bunlar noktasal kaynaklı kirliliğin tespitiyle ilişkili ki bu kirlilikleri tespit edeceğiz. İş programını bu kirlilikleri tespit ettiğimiz noktalarda yoğunlaşmak suretiyle hayata geçireceğiz.

* Yine yeni yapılacak kentsel atık su arıtma tesisleri var. Ne kadar sanayi tesisi varsa, ne kadar kirletici varsa bu kirleticilere de en kısa sürede tedbirleri almak suretiyle koruma sürecini yürütüyor olacağız.

* ‘Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri’, ‘Yayılı Kaynaklı Kirliliğin Tespiti’, ‘Teknolojik ve Biyolojik Mücadele’, “Balıkçılık Faaliyetlerinin Kontrollü Hale Getirilmesi’, yine balıkçılık alakalı burada zarar gören esnafımıza, vatandaşımıza destek olunma sürecini Tarım Bakanımız da açıkladılar bu süreci takip edeceğiz.

“YENİ KISITLAMALAR GETİRİYORUZ”

Murat Kurum, şöyle konuştu:

* Marmara Denizi’ne yapılan deşarjlara ilişkin de kirlilik yüklerini tespit edecek ve iş planımızı da buna göre oluşturacağız. Bakanlık olarak 15 gün içerisinde yayımlayacağımız mevzuatla Marmara Denizi Havzası’nda yer alan atık su arıtma tesislerinin kimyasal oksijen ihtiyacı ve deşarj standartlarına yeni kısıtlamalar getiriyoruz.

* Marmara Denizi’ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için de tüm atık su arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz. Tesisleri online olarak izleyeceğiz ve bu sistemi kurmak için yaptığımız mevzuat düzenlemesi de bir ay içinde hayata geçecek. Teminini, kurulma sürecini yine Bakanlığımız sağlayacak yine valiliklerimiz eliyle.

ATIK SU İZLEME

Kurum, “Su kalitesine ilişkin izleme noktalarımızı 90’dan 150’ye çıkaracağımızı ifade etmiştik” diyerek “Bu noktada ODTÜ ve TÜBİTAK MAM ile birlikte çalışmamızı başlattık. İnşallah en kısa sürede atık suları takip edeceğimiz sistemi, yine izleme noktalarının sayısını da artırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

DENİZ ÇİFTÇİLİĞİ

Kurum, “Deniz çiftçiliği, deniz tarımı gibi hususların yer alacağı uygulamaları hayata geçireceğiz ve buna ilişkin de bir ay içerisinde bu eylemlerimizi de sahada inşallah görüyor olacaksınız. ‘Marmara hepimizin’ sloganı kapsamında deniz çöpleri ile mücadelede sürecini daha kararlı yürütecek adımlarımızı atıyoruz ve bütüncül bir uygulama başlatıyoruz” dedi.

“DERİN DEŞARJINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ”

Kurum, “Soğutma suları, yine termal tesislerimiz, termik santrallerin Marmara Denizi’ne etkilerine ilişkin araştırmalarımızı başlattık, devam ettiriyoruz. Bu konuda da soğutma tesislerinin denize derin deşarjına ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu kapsamda sürekli izlenmesine yönelik bir mevzuat değişikliğini inşallah bir ay içerisinde yapacağız ve Marmara Denizi’ni ve deniz temizliğine dair bir taraftan da farkındalık eğitimi vereceğiz” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Oluşturulan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ilk kez bir araya geldi. Bakan Kurum, başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilişkin Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak, açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

* MarmaraHepimizin’ diyerek seferberlik anlayışıyla Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’muzun ilk toplantısında bir araya geldik. Bakan yardımcıları, valiler, belediye başkanları, üniversiteler, bilim adamları ve STK’larımızın katılımıyla toplantımızı gerçekleştirdik.

* Kurulumuzun ilk toplantısında; Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ile geldiğimiz noktayı müzakere ettik. Kurul üyelerimizin fikir ve önerilerini istişare ederek yeni kararlarımızı aldık.

* Yürüttüğümüz temizlik çalışmaları ve denetimlerimiz neticesinde bugüne kadar el birliği ile kat ettiğimiz yolu toplantıda aldığımız yeni kararlar ile ileriye taşıyacağımıza inanıyor, seferberliğimize katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

* Marmara seferberliğini insani bir ödev olarak ifade edip talimatları ve tecrübeleriyle bu seferberliğe liderlik eden çevreye sevdalı liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

“55 TESİS VE 9 GEMİYE 10 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI”

Bakan Kurum, müsilaj temizleme seferberliği neticesinde Marmara Denizi’nin bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda olduğunu kaydetti. Bakan Kurum, sürdürülen denetimlerde ise mevzuata aykırı hareket eden 55 tesis ile 9 gemiye 10 milyon lire ceza uygulandığını belirterek, şunları söyledi:

* Marmara Denizimizi ve kıyılarımızın temizlenme sürecini denizden, havadan, karadan 7/24 anlık takip ediyoruz. 1550 personel, 46 tekne ve karadan temizleme ekipmanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

* Denetimlerimizi de titizlikle sürdürdük. Gerçekleştirdiğimiz 2 bin 942 denetimde farklı noktalardan 550 numune aldık. Denetimlerimiz neticesinde mevzuata aykırı hareket eden 55 tesis ve 9 gemiye toplam 10 milyon lira idari para cezası uyguladık. İlk tespitlerimiz müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediği yönünde oldu.

* Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımız, ODTÜ, TÜBİTAK ve bilim insanlarımızla ileri analiz ve test çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Çanakkale ve İstanbul Boğazı’nı beslemiş; Mavi Vatan’ın kolyesi, Karadeniz, Akdeniz ve Ege’nin küçük kardeşi Marmara Denizi’mizi ortak duygu, ortak şuur ve ortak mücadelemizle kurtaracak; Marmara Denizi’mizi kaderine terk etmeyeceğiz. Çünkü Marmara hepimizin.

Vira Haber