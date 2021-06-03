Bakan Kurum'dan Önemli Deniz Salyası Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da düzenlenen bir programda açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde sıkça görülmeye başlayan ve büyük bir sorun haline dönüşen musilaj olayı ile ilgili değerlendirme yaptı. Bakan Kurum, sorunun çözümü üzerinde çalıştıklarını, bir acil eylem planı oluşturduklarını söyledi.

"PAZAR GÜNÜ MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Sabah'ın haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz salyası sorununa ilişkin yaptığı açıklamada pazar gününü işaret etti. Kurum, milletle sorunun çözümüne ilişkin atılacak adımların paylaşılacağını söyledi.

Kurum, "Pazar günü atacağımız adımları milletimizle paylaşacağız. Acil eylem planı hazırlıyoruz." dedi.

Vira Haber