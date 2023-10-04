Bakan Uraloğlu, Kazakistan'da Yeni İpek Yolu Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu'nda Konuştu

"Kalkınma Yolu olarak adlandırılan projeyle, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı "6. Yeni İpek Yolu Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu"na ilişkin, "Bu forumun, ülkelerimizin içinde bulunduğu Orta Koridor güzergahının daha rekabetçi hale getirilmesi ve ortaya çıkabilecek talebe cevap vermek için alternatif çözümler üretilmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin taşımacılık alanında uluslararası işbirliklerini derinleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumuna dikkati çeken Uraloğlu, "Söz konusu jeostratejik konumumuzdan hareketle ulaşım stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezidir." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, son 21 yıldaki çalışmaların bu anlayışla yapıldığını belirterek, "Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 2002 yılından bu yana 194 milyar dolarlık yatırım yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi uluslararası entegrasyona hizmet eden küresel ölçekteki ulaştırma projelerini tamamladık." dedi.

Bunun yanı sıra 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yolu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını anlatan Uraloğlu, Avrasya Tüneli ve Marmaray ile İstanbul Boğazı'nın altından hem kara yolu hem de demir yolu geçişini tesis ettiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, bölge ülkeleriyle hizmete açtıkları Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı'nın Türk dünyası ülkeleri arasında stratejik öneme sahip, ekonomik kalkınma ve refah için de büyük bir proje olduğunu belirtti. Bu demir yolu güzergahının bölge ülkeleri arasında yeni bir dönem başlattığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu hatla ülkemizden, batıda başta Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya, doğuda İran, Afganistan ve Pakistan'a, kuzeyde Rusya'ya, Orta Asya'da Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin'e karşılıklı yük trenleri işletiyoruz."

Bakan Uraloğlu, 29 Ekim 2018'de dev kapasitesiyle açılan İstanbul Havalimanı ile Türkiye'yi uluslararası havacılıkta aktarma merkezi yaptıklarını ve bu alanda zirveye taşıdıklarını dile getirerek, "İstanbul Havalimanı'mız yolcu sayısı ve yük taşımacılığında her daim Avrupa'da en önde gelen havalimanı olmaktadır. EUROCONTROL'ün 26 Eylül 2023 tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı'mız günlük ortalama 1461 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Haberleşme sektörünün 2003'ten itibaren ivme kazandığını anlatan Uraloğlu, "Genişbant abone sayımız 2003 yılında 20 binken bugün 93,1 milyona ulaştı." bilgisini verdi.

Uraloğlu, son olarak TÜRKSAT 5A'yı 2021'de, TÜRKSAT 5B'yi de 2022'de hizmete aldıklarını belirterek, "Şimdi sırada ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A var. Gelecek yıl ortasında da uydumuzu uzaya yollayacağız." dedi.

- "Orta Koridor'un kara yolu kısmı da vurgulanması gereken bir diğer kritik alandır"

Türkiye'nin kilit rol üstlendiği Orta Koridor'un geliştirilmesinde ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Ülkemiz, Orta Koridor güzergahının kısa, orta ve uzun vadede geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlıdır." diye konuştu.

Uraloğlu, son dönemde yaşanan gelişmelerin Orta Koridor'da yük taşımacılığı hacmini artırmak için tarihi bir fırsat ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bu forumun, ülkelerimizin içinde bulunduğu Orta Koridor güzergahının daha rekabetçi hale getirilmesi ve ortaya çıkabilecek talebe cevap vermek için alternatif çözümler üretilmesine vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Orta Koridor'u geliştirmek için projeler geliştirmeye odaklandıklarını kaydeden Uraloğlu, "Bir taraftan 2053 Ulusal Master Planı'mız doğrultusunda yatırımlarımıza devam ederken, bir taraftan da Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Asya'ya bağlayacak olan 'Kalkınma Yolu' projesiyle ülkemizin ve keza Orta Koridor'un yük potansiyelini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Uraloğlu, kasımda "Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan üzerinde Orta Koridor'un Geliştirilmesi ve Darboğazların Eşzamanlı Olarak Giderilmesi Üzerine 2022-2027 Yol Haritası" imzaladıklarını hatırlatarak, "Orta Asya için önemli bir fırsat olan Orta Koridor'un kara yolu kısmı da vurgulanması gereken bir diğer kritik alandır." şeklinde konuştu.

Türkiye'den Orta Asya bölgesine yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 90'ının kara yoluyla gerçekleştirildiğini anlatan Uraloğlu, "Bu da aslında kara yolu taşımacılığının bölge taşımaları açısından ne kadar önemli olduğunu gösteren bir istatistiktir. Bu çerçevede, aslında öncelikle kara yolu taşımacılığını aksatan, yük akışını yavaşlatan ve zaman kaybına sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak için çaba harcamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Orta Asya ülkelerinin ulaştırma alanında daha sıkı işbirliklerinde bulunmasının önem arz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle transit taşımaların serbestleştirilmesi ve taşıma maliyetlerinin azaltılması konusunda adımlar atılması ilk yapılması gereken hususlardır. Daha önce birçok vesileyle dile getirdiğimiz gibi, geçiş belgelerini ve ücretlerini kaldırarak, gümrük işlemlerini kolaylaştırarak bu konuda adımlar atabiliriz. Bu tür kolaylıklar hem güzergahımızın tercih edilebilirliğini artıracak hem de rekabeti artırarak taşımacılık ekosistemini daha ileri götürecektir."

Kara ve demir yolu taşımacılığında dijitalleşmenin rolüne işaret eden Uraloğlu, "Geliştirmiş olduğumuz Elektronik Geçiş Belgesi, yani e-Permit bu amaca hizmet eden uygulamalardan biridir. Kısaca e-Permit, fiziksel belge olmadan taşımayı mümkün kılan bir sistemdir. Özbekistan ile e-Permit sisteminin pilot sürecini tamamladık ve kotalarımızı belirledik. Bu sistemi hayata geçirmek üzerine Azerbaycan ile de görüşüyoruz. Bölgemizdeki diğer ülkeleri de bu sisteme dahil olmaya davet ediyorum." dedi.

- "Bu projeyle Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız"

Bakan Uraloğlu, Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik projeye de değinerek, "Kalkınma Yolu olarak adlandırılan bu projeyle Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız. Irak ve diğer bölge ülkeleriyle bu konuda yakın işbirliği içerisindeyiz." diye konuştu.

İlk kazmayı vurarak projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayata geçirilecek bu koridorla, dostlarımızdan Orta Asya yönünde de yük göndermeyi planladıkları bilgisini edindik. Bu sayede, Orta Koridor'da çokça vurgulanan ve pek ilerleme sağlanmayan batı-doğu yönünde yük hareketini de önemli ölçüde sağlamış olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, Türkiye, Londra'dan Pekin'e, Sibirya'dan Güney Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyanın lojistik süper gücü haline gelme yolunda ilerlemektedir."

- Forumda, Orta Koridor güzergahının geliştirilmesi görüşüldü

Ulaştırma sistemlerinin işbirliği ve entegrasyonu, Orta Koridor güzergahının geliştirilmesi, multimodal taşımacılık alanındaki yeni teknolojiler ve yenilikler, kargo taşımacılığının verimliliğinin artırılması ve tedarik koşullarının iyileştirilmesi konularının ele alındığı "6. Yeni İpek Yolu Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu"na, 25 ülkeden 500'den fazla heyet katılıyor.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev'in ev sahipliğinde düzenlenen forumun açılışında, Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov, Tacikistan Ulaştırma Bakanı İbrahim Azim, Kırgızistan Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanı Tilek Tekebayev, Çin Demiryolları Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Song Xiude ve Kazakistan Ulusal Demiryolları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Sauranbayev de konuştu.

Bakan Uraloğlu, Orta Asya'daki en büyük nakliye, lojistik hizmetleri ve teknolojileri fuarı "TransLogistica-2023" kapsamında açılan stantları da gezdi.

Forum kapsamında Uraloğlu, Kazak ve Özbek mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşme yaptı.

Vira Haber