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Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer Gemi Sayısı Haziran'da Yüzde 14,6’lık Bir Artış Yaşadı

Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer Gemi Sayısı Haziran'da Yüzde 14,6’lık Bir Artış Yaşadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer turizminin Haziran döneminde ise; yolcu sayısının yüzde 20,6’lık, gemi sayısının ise yüzde 14,6’lık bir artış yaşadığını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, kruvaziyer turizminin 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde; yolcu sayısının yüzde 27,5 artışla 732 bin 302'ye yükseldiği, gemi sayısının ise yüzde 18,1 artış sağladığını açıkladı.

Uraloğlu, Haziran döneminde ise; yolcu sayısının yüzde 20,6’lık, gemi sayısının ise yüzde 14,6’lık bir artış yakaladığını belirtti.

Vira Haber

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