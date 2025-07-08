Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer Gemi Sayısı Haziran'da Yüzde 14,6’lık Bir Artış Yaşadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kruvaziyer turizminin Haziran döneminde ise; yolcu sayısının yüzde 20,6’lık, gemi sayısının ise yüzde 14,6’lık bir artış yaşadığını açıkladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, kruvaziyer turizminin 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde; yolcu sayısının yüzde 27,5 artışla 732 bin 302'ye yükseldiği, gemi sayısının ise yüzde 18,1 artış sağladığını açıkladı.
Uraloğlu, Haziran döneminde ise; yolcu sayısının yüzde 20,6’lık, gemi sayısının ise yüzde 14,6’lık bir artış yakaladığını belirtti.
Vira Haber
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Etiketler : Kruvaziyer, Haziran, Gemi, Abdulkadir Uraloğlu
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