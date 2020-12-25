Bakan Yardımcısı Selim Dursun Koronavirüse Yakalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, yaptırdığı yeni tip Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Dursun, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavime evde devam etmekteyim.”

Vira Haber