İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Bakan Yardımcısı Selim Dursun Koronavirüse Yakalandı
Bakan Yardımcısı Selim Dursun Koronavirüse Yakalandı

Bakan Yardımcısı Selim Dursun Koronavirüse Yakalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurdu.

A+A-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, yaptırdığı yeni tip Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Dursun, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavime evde devam etmekteyim.”

Vira Haber

Bu haber toplam 54 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.