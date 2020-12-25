Bakan Yardımcısı Selim Dursun Koronavirüse Yakalandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurdu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, yaptırdığı yeni tip Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter’dan sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Dursun, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavime evde devam etmekteyim.”
Vira Haber
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Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı, selim dursun, koronavirüs
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