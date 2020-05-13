Bakan'dan Müjde ! Yerli İlaç Geliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haziran ayında yerli ilaçla ilgili bir müjde verileceğini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 Türkiye Platformu'nun tertip ettiği"Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda yaptığı açıklamada, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak." dedi.
Varank, "Yarın 'Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme' ve 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Destekleme' çağrılarına çıkıyoruz." diye konuştu.
TÜBİTAK DA HAZİRAN'I İŞARET ETMİŞTİ
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da yerli ilaçla ilgili yaptığı bir açıklamasında, "İlaçla ilgili şunu söylemiştik; inşallah yaz aylarında önemli aşamaya yani ilaç sunma aşamasına geleceğiz. Belki daha erken de gerçekleştirme durumumuz var. Haziran ayında kamuoyu ile önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyoruz” dedi.
Vira Haber
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