Bakanlık Fethiye kruvaziyer limanı için harekete geçti

Her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Fethiye’de, kruvaziyer gemileri açığa yanaşarak turistleri filikalarla taşıyor. Büyük gemilerin gelebilmesi için inşa edilecek iskeleye 350 metre uzunluğunda kruvaziyer gemileri yanaşabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fethiye’de kruvaziyer limanı için öngörülen iki lokasyonda etüt ve proje çalışmalarına başlıyor.

Dünya’nın en değerli yatlarının da tercih edebileceği bir konseptle hazırlanacak yeni iskele, kıyıdan en az 500 metre açıkta konumlandırılacak.

İKİ FARKLI ALTERNATİF LOKASYON DEĞERLENDİRİLECEK

Sabah Gazetesi’nden Zeynel Yaman’ın haberine göre; iki farklı alternatif lokasyonun değerlendirileceği proje kapsamında, çevre, doğa, nüfus ve diğer etkileri incelenerek, liman ulaşım yolları da planlanacak. Yaklaşık bir yıl sürecek çalışmalar sonucunda hazırlanacak ÇED Raporu ve planlar, bakanlığın onayına sunulacak.

Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu, yamaç paraşütü, kanyon ve rafting alanlarıyla turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Fethiye’nin, kurvaziyer ve mega yat turistlerini de bölgeye çekerek, ekonomik kazanç sağlaması hedefleniyor.

Vira Haber