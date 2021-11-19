Balık Ağı Örme Kursu’na kadınlardan büyük ilgi
Söke'ye bağlı Güllübahçe mahallesinde kadınlara yönelik Balık Ağı Örme Kursu'na, aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadınlar yoğun ilgi gösterdi.
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Aydın İl ve Söke İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri ile Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle kadınların meslek edinmeleri, aile ekonomisine katkıda bulunmaları hedef alınarak, Güllübahçe mahallesinde Balık Ağı Örme Kursu açıldı. 20 Eylül'de başlayan ve 20 süren kurs ile ilgili yoğun talep üzerine, Güllübahçe mahallesi kadınlarına yönelik açılan 2. grup Balık Ağı Örme Kursu, Güllübahçe Semt Evi'nde devam ediyor.
Vira Haber
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Etiketler : aydın, söke, balık ağı, balıkçılık
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