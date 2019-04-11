"Balık avı yasağı 1 Nisan'a çekilsin"

Ege'de balık piyasasının belirlendiği İzmir Su Ürünleri Hali'nde av sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen hareketlilik devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde teknelerden alınan balıklar, burada yapılan ihalelerde alıcısıyla buluşuyor.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, Ege'de irili ufaklı bin 710 teknenin bulunduğunu, bunların 1 Eylül'de halat çözerek denize açıldığını söyledi.

Bir önceki sezonda Türkiye genelinin aksine Egeli balıkçıların iyi dönem geçirdiğini anlatan Çakan, bu yıl ise sezonun iyi başladığını, son aylarda hava koşulları nedeniyle yeterli av yapılamadığını belirtti.

Çakan, sezonun başından yeni yıla kadar Türk balıkçıları açısından çok verimli geçtiğini, palamut ve hamsi bolluğunun olduğunu ifade ederek, "İzmir Su Ürünleri Hali'ne giren balık miktarına baktığımızda geçen yıl bütün sezon avladığımız balık 50 bin tondu. Bu sezon ise yılbaşına kadar yaptığımız avla 50 bin tona ulaştık. Yılbaşından sezon sonuna kadar 2 bin ton balık avcılığı oldu. Hava koşulları müsaade etseydi biz geçen yılı ikiye katlardık ve halkımıza balığı daha ucuza yedirebilirdik ama buna da şükür." dedi.

Ege Denizi'nden avlanan sübye, ahtapot, kalamar ve hamsinin Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya da ihraç edildiğini aktaran Çakan, Türkiye'de ise her noktaya balık gönderdiklerini söyledi.

Çakan, balık fiyatlarının hava şartlarına göre iniş ve çıkışları olduğunu anlatarak, "Bu sene yılbaşına kadar palamut sonra da hamsi oldu. Ege'de sardalya, kolyoz, istavrit, hamsi bol miktarda çıktı. Bu sezon balıkta Tüm Türkiye'ye Ege baktı diyebiliriz."

Çakan, sürdürülebilir balıkçılık için denizlerde avlanmayla ilgili yasal düzenlemelerin güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

"Havalar esince teknelerimiz çalışamadı"

İzmir'de 25 yıldır balıkçılık yapan Hasan Karabiber, sezonu bereketli geçirdiklerini ve artık demir atmaya hazırlandıklarını belirtti.

Balıkçı teknesinde 3 kardeşiyle ekmek parası için denize açıldıklarını ve balık sürülerine göre yer değiştirdiklerini aktaran Karabiber, "Allah bereket versin yılımız bu sene bereketli geçti. Geçen yıl istavrit daha bol oldu bu sene hamsi, sardalya boldu." dedi.

Karabiber, bu yıl rüzgarların poyraz ağırlıklı olması nedeniyle av sezonunun kısaldığını da kaydetti.

50 yılı tekne üzerinde geçiren kaptan Mehmet Ceylan ise bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, av sezonunun kapanmasıyla teknelerini bakıma alacaklarını ifade etti.

Tüketici açısından pek iç açıcı geçmedi

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlayacak olmasına az bir zaman kala Karadeniz’de çoğu tekneler demirledi. 1 Eyül’de başlayan av sezonunu değerlendiren Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, sezonun balıkçı açısında iyi geçtiğini ancak balığın pahalı olması nedeniyle tüketici açısından pek iç açıcı geçmediğini söyledi.

Sezonun genel olarak iyi geçtiğini kaydeden Mutlu ”Bu sezon genellemeye bakıldığında fiyat bakımından gayet verimli ve iyi geçti. Ancak tüketici bakımından çok iç açıcı değil. Neden ? Çünkü balık fiyatları gerçekten biraz daha yüksekti. Az balık oldu fiyatlar yüksek oldu, yani bir yerde balıkçı kazanmış oldu. Bizim için balıkçının kazanmasından ziyade tüketiciye balığın ucuz olarak sunulması da gerekiyor. Onun da bundan faydalanması gerekiyor. O yönden biraz yoksul geçti. Genellemeye vurduğumuz zaman iyi bir sezon olduğunu düşünüyorum. Palamut, hamsi, istavrit açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz. İstavritte bu sezon bir kıpırdanma oldu. Dolayısıyla bu sezon güzel bir avcılık oldu. Bu sezon belki 100 tekneden belki 50’si bundan faydalandı. 50’si ekonomik olarak çok büyük bir gelir elde edemedi diye düşünüyorum” diye konuştu.

1 Eylül-15 Nisan arasında uygulanan av sezonunu eleştiren Mutlu, yasağın balığın üreme döneminde uygulanması gerektiğine dikkat çekerek, “Yasak konusunda zamanlamayı şöyle değerlendiriyoruz. 15 Nisan, 1 Eylül arasını komple yasak yapıyoruz. Tamam da balığın üreme dönemlerinde yasak getirsek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Denetleme kolay olsun diye sezon boyunca yasağı koymaktansa balığın üreme dönemlerinde yasağı koymanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum” dedi.

"Balık avı yasağı 1 Nisan'a çekilsin"

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı, 15 Nisan'a kadar yumurtasını bırakmamış balıkların avlandığını belirterek av yasağının 1 Nisan'a çekilmesini istedi.

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, balıkların nisan ayı itibarıyla yumurta dönemine girdiğini belirterek, yasağın başlayacağı 15 Nisan'a kadar yumurtasını bırakmamış balıkların avlandığını, bunun da denizlerdeki popülasyonu azalttığını söyledi. Özkurnaz, yaptığı açıklamada, denizlerde trol ve gırgır tekneleriyle yapılan avcılık için daha önce 1 Nisan olan av yasağı süresinin önceki yıllarda 15 Nisan'a çıkarıldığını anımsattı.

Bu süreçteki 15 günlük farkın, ekonomik kazanç açısından faydalı gibi görünse de nisanda yumurta bırakma dönemine giren balıkların üremelerine ve özellikle bazı türlerin popülasyonuna negatif bir durum olarak yansıdığını aktaran Özkurnaz, bu sürenin yeniden irdelenmesi gerektiğini anlattı.

Yumurtalı balıklar avlanacak

Av yasağının 15 Nisan'da başlayacağını, bu dönemde avlanan balıkların yumurtalı balıklar olduğunu vurgulayan Özkurnaz, şöyle devam etti:

"Bu dönemde yakalanacak balıklar havyarlı dediğimiz yani yumurtalı balıklardır. Bu balıklarda binlerce yavru balık var. Nisan ayı başında özellikle bazı türlerde yoğun bir yumurtlama dönemi geçiriyoruz. Eskiden av yasağı 1 Nisan'da başlıyordu. Bu dönem yapılan itirazlarla, başvurularla, isteklerle 15 gün uzatıldı ama denizlerdeki balık popülasyonu için yararlı bir süreç olmadı bu. Yasağın 15 gün ileriye gitmesi daha çok avlanma demek. Bu da yumurtlama dönemindeki balıkların avlanmasıyla popülasyonun azalması demek."

Özkurnaz, halen Ege'den Karadeniz'e doğru bir göç olduğunu söyledi. Balıkların bu göç ile yumurta bırakarak çoğalmaya devam ettiğini, bunun ekosistemin bir parçası olduğunu belirten Özkurnaz, "Bu dönemde yani nisan ayı itibarıyla balıklar havyarını dökme sürecinde oluyor. Balığın çoğalması için en önemli dönem. Balıklar şu anda Ege Denizi'nden yumurtalı yani havyarlı bir şekilde gelmeye başladı, yumurta bırakmak için Karadeniz'e doğru ilerliyor, göç ediyor" dedi.

Balıkçılara çağrı

Özkurnaz, denizlerdeki bereketi devam ettirebilmek için daha akıllı olunması gerektiğine dikkati çekerek, "Balıkçılarımızın da bu konuda daha hassas olması gerekiyor. Aslında bu süre konusunda balıkçılarımız daha ısrarlı olmalılar. Özellikle gırgır ve trol gibi büyük balıkçılarımızın 15 gün ileriye giden yasak sürecini yoğun şekilde değerlendirmelerini de biz tasvip etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Bu sürede yakalanan her balığın denizlerin geleceği açısından önemine işaret eden Özkurnaz, şunları kaydetti:

"1-15 Nisan'da yapılacak avcılık, balıkların yumurtasının kaybolması demektir. Bu dönemdeki av, popülasyonu azaltacaktır. Daha önce zaten bu süre 1 Nisan'a başlıyordu. Denizlerde av yasağı 1 Nisan'a çekilmeli. Ümit ediyorum ki balıkçılığın devam edebilmesi, denizlerdeki çeşitliliğin korunabilmesi için süre konusunda bazı düzenlemelere tekrar gidilir."

Özkurnaz, yasaklara uyulduğu takdirde denizlerdeki balığın artacağını ve önceki yıllarda yaşanan tür bolluğunun bu sayede yeniden yakalanabileceğini sözlerine ekledi.

Vira Haber