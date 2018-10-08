Balık Festivali'nde 20 bin balık dağıtıldı

Festival kapsamında belediyenin kurduğu ızgaralarda yaklaşık 20 bin balık pişti. Fatih Belediyesi ve Kumkapı Derneği (KUMDER) tarafından bu yıl 14’ncüsü düzenlenen Tarihi Yarımada Balık Festivalinde Kumkapı Meydanı’nda kurulan ızgaralarda 8 bin kişilik uskumru, 4 bin kişilik palamut, 2 bin 500 kişilik çupra ve levrek 2 bin 500 porsiyon istavrit, 2 bin 500 porsiyon hamsi pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

Festivalde katılan Vali Vasip Şahin yaptığı konuşmada festivallerin bir kültürün insanlara sunumunun bir simgesi olduğunu söyleyerek iki tarafında da deniz bulunan İstanbul’da balığın en iyi şekilde pişirildiğini, en lezzetli ve en estetik biçimde tüketicilere sunulduğunu anlattı.

Vali Şahin Kumkapı’nın da yemek, balık ve eğlence kültürünün önemli sembol mekanlarından birisi olduğunu belirterek festivale katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

İstanbul’un kurtuluşunun 95’nci yılını kutlayarak sözlerine başlayan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İstanbul’un balıkçılık geçmişi olan bir şehir olduğunu bir çok ailenin geçimini balıkçılıktan kazandığını belirtti.

Belediye Başkanı Suver, artık balıkçılığın daha bilinçli yapılması ve denizlerin temiz tutulması gerektiğini, yersiz ve zamansız avcılık yapılmamasını, avcılık yapılırken balık yuvalarını yıkacak araç ve gereçlerin kullanılmaması gerektiğini anlattı. Suver “Bunu başarırsak denizlerimiz daha bereketli olacak, sofralarımız daha bol balık görebilecektir.” diyerek festivalin bereket getirmesini diledi.

Konuşmalarının ardından Vali Şahin ile Belediye Başkanı Suver ızgara başında pişirdikleri balıkları ekmek arasına koyup vatandaşlara dağıttı.

İki gün süren festivalin ikinci gününde de Galata Köprüsü’nde oltayla balık tutma yarışları düzenlendi.

Vira haber