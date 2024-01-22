Balık Hali Boş Kaldı

Geçtiğimiz haftada hamsinin ardından bu günlerde istavrit avında önemli azalma yaşanırken Trabzon Toptancı Balık Hali’ne bu sezon ilk kez ne istavrit ne de hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitleri gelmedi.

1 Ocak itibariyle Gürcistan sularında başlayan hamsi avı şu ana kadar beklentileri karşılamazken, Trabzon Toptancı Balık Hali’nde sezon başından beri bugün ilk kez hiç balık gelmemesi dikkat çekti. Hava muhalefeti dolayısıyla teknelerin de denize açılamadığı belirtilirken, tezgâhlarda az miktarda yer alan balık çeşitlerinin fiyatları ise geçtiğimiz haftaya oranla arttığı gözlendi.

Vira Haber