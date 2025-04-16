Balık Sezonunun Son Gününde Satışlar Yoğunlaştı

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan 2024-2025 yılı av sezonu 15 Nisan 2025 tarihi itibariyle sona erdi. Av yasağı gırgır ve trol gibi balıkçı gemilerini kapsarken, Eskişehir'de balıkçılık yapan Cengizhan Şen konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yasak süreci içerisinde fiyatlarını artacağını söyleyen Şen, balık sezonunun son gününde satışların yoğun olduğunu ifade etti. Vatandaşların stok yaptığı bilgisini de paylaşan esnaf, sağlıklı tüketim için balıkların porsiyonlar halinde dondurulması konusunda uyarıda bulundu.

"Bu süreçte balık fiyatları biraz artacak"



"Son gün olduğu için müşterilerimiz dondurucularına stok yapıyor"

Av yasağının 2-3 gün içinde tezgâhlara yansıyacağını dile getiren Şen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün son gün olduğu için müşterilerimiz dondurucularına stok yapıyor. Hesaplı ve uygun balıklardan alıp yazın tüketmek için donduruyorlar. Vatandaşlar tüketebilecekleri kadar balığı dondursun. Örneğin, 1 kilo hamsiyi dondurup çözdükten sonra yarısını yiyip kalanını tekrar dondurmasınlar. Bunun yerine, birer öğünlük porsiyonlar halinde dondurup parça parça çözerek tüketsinler."

Vira Haber