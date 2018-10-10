Balık stoku, yoğun av baskısı nedeniyle azaldı

Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırma Daire Başkanı Ali Ayar, denizlerdeki balık stokunun, yoğun av baskısı nedeniyle azaldığını belirterek, "Artan nüfusun balık ihtiyacını karşılamak için üretim yaygınlaştırıldı. Denizlerden ve sulak alanlardan avlanan balık kadar kafes balıkçılığı ile üretim yapılmaya başladı" dedi.

Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Ulusal Çift Kabuklu Çalıştayı' düzenlendi. Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri Eğitim Üretin ve Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen çalıştaya; Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırma Daire Başkanı Ali Ayar, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek ile Ege, 9 Eylül, Adnan Menderes ve Çukurova üniversitelerinden akademisyenler ile Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerine kıyısı bulunan kentlerin tarım ve orman il müdürlüklerinden uzmanlar ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayda çift kabuklu üretim, bu konuda Türkiye'de yapılan çalışmalar, Türkiye'de üretimi yapılan türler, işleme, pazarlama, alan seçimi, tesis seçimi, hastalıklar, hastalıklarla mücadele, ürün alımı, ürün özellikleri, çift kabuklu yetiştiriciliğinde organik ve inorganik kirleticiler, mikro biyolojik kirlilik, kayıt dışı çift kabuklu avcılığı ve ihracatı gibi konular ele alınacak.

'SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ 80 MİLYON TON'

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, su ürünleri yetiştiriciliğinde büyümenin devam ettiğini belirterek, toplam balıkçılık üretiminin yüzde 13- 14'ünü temsil eden yumuşakçaların 30- 40 milyon ton civarında olduğunu, bunun 13- 17 milyon tonluk kısmının ise çift kabuklular olduğunu kaydetti. Türkiye'nin su ürünleri üretiminin yıllık 80 milyon tona ulaştığına değinen Süyek, "Bilimsel ve üretim alanındaki çalışmalarımızla sektörün büyümesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

'BALIK STOKU AZALDI'

Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırma Daire Başkanı Ali Ayar ise denizlerdeki balık stokunun yoğun av baskısı nedeniyle azaldığını söyledi. Kontrolsüz avlanmanın önüne geçmek ve sürdürülebilir avcılık için yeni düzenlemeler yapıldığını belirten Ayar, "Artan nüfusun balık ihtiyacını karşılamak için üretim yaygınlaştırıldı. Bugün itibarıyla denizlerden ve sulak alanlardan avlanan balık kadar kafes balıkçılığı ile üretim yapılmaya başladı. Bu balık üretiminin yanında hem ihracat potansiyeli hem de ülkemizde talebi artan çift kabuklular dediğimiz başta midye olmak üzere bu türlerin üretimi artık çok önemli hale geldi. Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü çalışma kapsamında yetiştiriciliğe uygun bölgelerin tespiti, yeni tesislerin bu uygun bölgelerde ruhsatlandırılması çalışması Ege ve Marmara bölgelerinde yürütülmektedir" diye konuştu.

'AB ÜLKELERİ ÇİFT KABUKLU ALIMINI DURDURDU'

AB ülkelerinin Türkiye'den çift kabuklu alımını durdurduğuna değinen Ayar, bu yasağı kaldırmak ve Türkiye'nin yeniden ihracat yapabilmesini sağlamak için çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı. Çift kabukluların, Türkiye'nin su ürünleri üretiminin içindeki payının yüzde 5 civarında olduğunu belirten Ali Ayar, "Bu oran daha yukarılara çekilecektir. Buradan çıkacak görüşler, bu projenin yürütülmesindeki yol haritasını belirleyecektir" dedi.

Perşembe günü sona erecek 'Ulusal Çift Kabuklu Çalıştayı', konuşmaların ardından çeşitli oturumlarla sürdürüldü.

Vira Haber