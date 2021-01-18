İstanbul0 °C

  1. HABERLER

  2. BALIKÇILIK

  3. Balık Tekneleri Askeri Limana Sığındı
Balık Tekneleri Askeri Limana Sığındı

Balık Tekneleri Askeri Limana Sığındı

Karadeniz Ereğli'de balıkçı tekneleri fırtına beklentisi nedeniyle askeri limana sığındı.

A+A-

Karadeniz Ereğli'de yaşanan yoğun kar yağışı sonrası beklenen fırtına üzerine balık tekneleri askeri liman içerisine sığındı.

Ereğli’de geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı bugün akşam saatlerinde tipiye dönüşürken sahil kesiminde yapılan fırtına uyarı üzerine hamsi yasağı için beklemekte olan çok sayıda balıkçı teknesi askeri liman içerisine sığındı.

Vira Haber

 

 

Bu haber toplam 34 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.