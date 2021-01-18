Balık Tekneleri Askeri Limana Sığındı
Karadeniz Ereğli'de balıkçı tekneleri fırtına beklentisi nedeniyle askeri limana sığındı.
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Karadeniz Ereğli'de yaşanan yoğun kar yağışı sonrası beklenen fırtına üzerine balık tekneleri askeri liman içerisine sığındı.
Ereğli’de geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı bugün akşam saatlerinde tipiye dönüşürken sahil kesiminde yapılan fırtına uyarı üzerine hamsi yasağı için beklemekte olan çok sayıda balıkçı teknesi askeri liman içerisine sığındı.
Vira Haber
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Etiketler : zonguldak, karadeniz ereğlisi, balıkçılık
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