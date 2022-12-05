Balık tezgahlarında palamutun yerini çinekop ve hamsi aldı

Balık tezgahlarında çeşit artarken, bolluk azaldı. Tezgahlarda uzun bir süredir bol olan palamut, yerini hamsi ve çinekop gibi küçük balıklara bıraktı. Son günlerde Marmara’da görülen fırtınalı hava, balık fiyatlarını artırdı. Tezgahlarda bolluk görülmese de çeşitlerin çok olduğu dikkat çekti. Hamsi 100 liradan, çinekop 120 liradan, istavrit 100 liradan, palamut 90 liradan, çupra ve levrek ise 200 liradan satılıyor.

“Palamut sezonu bitti etkisi hala geçmedi”

Palamut sezonunun bittiğini belirten balıkçı Şafak Gün, “Şu an palamut yerini küçük balıklara bıraktı. Bu sene palamutun bol olması bütün balıkları pahalandırmıştı. Çünkü palamut denizlerin piranası gibi bütün balıkları yiyor. Palamut dönemi bitti ama küçük balıklardaki etkisi devam ediyor. Küçük balıklar halen pahalı. Tezgahlara bakarsanız hamsi, istavrit, çinekop ve barbunu görürsünüz. Tam bu balıkların zamanı ama palamutun etkisi halen devam ediyor. Hamsinin kilosu 100 lira, palamutun tanesi 30 liradan 90 liraya yükseldi. Barbun 250 lira. İstavrit 100 lira. Çinekop balığı 100-120 lira arası. Deniz levreği 200 lira. Deniz çuprası 200 lira. Baktığımızda balık şu an için pahalı. Vatandaş artık mevsimine göre balık yiyor” dedi.

Havaların sert geçmesinden dolayı teknelerin açılamadığını belirten balıkçı Halil İbrahim Kaya, “Palamut sezonu iki aya yaklaşık çok güzel devam etti. Halkımız bu süreçte palamuta doydu. Şimdi ise sıra çinekop döneminde. Havaların sert olmasından dolayı tekneler çok açılamadı. Önümüzdeki günlerde teknelerde açılırsa bol bol balık göreceğiz. Birinci aya kadar çinekop, birinci aydan sonra da hamsi bolluğu bekliyoruz. Şu an bu balıklar palamut nedeniyle pahalı. Teknelerin çıkamamasından dolayı fiyatlarımız şu anda yüksek. Haftaya umut ederiz ki teknelerimiz denize açılır ve fiyatlar düşer. Çinekopta bolluk göreceğiz. Çinekop şu an 100 lira ile 120 lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

Vira Haber