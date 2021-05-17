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Balık Tutarken Akıma Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Balık Tutarken Akıma Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Geçitalan köyü yakınlarında 4 arkadaş, balık tutmak için nehir kenarına gitti. Murat Yükselen, nehre jeneratörle elektrik vererek balık avlamak istedi. Ancak akıma kapıldı.

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Ağrı'da balık avlarken jeneratörle suya elektrik verdiği sırada akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Kent merkezine bağlı Geçitalan köyü yakınlarında 4 arkadaş, balık tutmak için Murat Nehri kenarına gitti.

Bu sırada nehre jeneratörle elektrik verip balık avlamak isteyen Murat Yükselen (33), akıma kapıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yükselen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yükselen'in cesedi, 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vira Haber

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