Balık Tutarken Kayalıklardan Düşen Genci Deniz Polisi Kurtardı

Olay, saat 12.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde bulunan, Düden Şelalesi’nin deniz ile buluştuğu noktada meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne denizde bir şahsın boğulma tehlikesi geçirdiği yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine hareket etti.



50 metre açıkta bulundu

Kısa sürede belirtilen noktaya gelen deniz polisi, isminin Ahmet T. (24) olduğu öğrenilen ve 50 metre açıkta bulunan şahsı bota aldı. Düden Şelalesi’nin deniz ile buluştuğu noktada yer alan kayalıklarda balık tuttuğu esnada düştüğü değerlendirilen ve sırtından yaralanan Ahmet T., Yat Limanı’na getirildi. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Ahmet T., hastaneye kaldırıldı.

Vira Haber