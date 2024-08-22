Balık Tutmak İsteyen Çocuk Canından Oldu

Köprüköy ilçesi Yılanlı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Muhammet Ünlü (8) köyün yakınlarında bulunan Aras Nehri’ne balık tutmaya gitti.

Balık tutmak için nehre giren çocuk bir anda suda oluşan girdaba kapıldı. Gözden kaybolan Muhammet’i bulamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. İ

Olay yerine gelen Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü kurbağa adamları Muhammet Ünlü aramaya başladı.. Aras Nehri’nde dalış yapan kurbağa adamlar talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Küçük Muhammet’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vira Haber