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Balıkçı Ağlarına Takılan Mersin Balıkları Denize Salındı

Balıkçı Ağlarına Takılan Mersin Balıkları Denize Salındı

Nesli tehlike altında olduğu için yetiştirilerek Karadeniz’e salınan 2 mersin balığı Kastamonu’nun Cide ilçesinde balıkçı ağlarına takıldı.

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Balıkçılar, ağlara takılan mersin balıklarını denize saldı.
Türkiye'de nesli tükenmekte olan mersin balığının yetiştirilmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz'in sularına 11 bin mersin balığı salınmıştı. Yaklaşık 1 ay önce Karadeniz’e salınan mersin balıkları balı ağlarına takılmaya başladı. Cide ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçının ağlarına 2 adet mersin balığı takıldı. Duyarlı balıkçı, ağa takılan balıkları tekrar denize saldı.

Vira Haber

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