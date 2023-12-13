Balıkçı Ağlarına Takılan Mersin Balıkları Denize Salındı

Balıkçılar, ağlara takılan mersin balıklarını denize saldı.

Türkiye'de nesli tükenmekte olan mersin balığının yetiştirilmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz'in sularına 11 bin mersin balığı salınmıştı. Yaklaşık 1 ay önce Karadeniz’e salınan mersin balıkları balı ağlarına takılmaya başladı. Cide ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçının ağlarına 2 adet mersin balığı takıldı. Duyarlı balıkçı, ağa takılan balıkları tekrar denize saldı.

Vira Haber