Balıkçı Ağlarına Takılan Mersin Balıkları Denize Salındı
Nesli tehlike altında olduğu için yetiştirilerek Karadeniz’e salınan 2 mersin balığı Kastamonu’nun Cide ilçesinde balıkçı ağlarına takıldı.
A+A-
Balıkçılar, ağlara takılan mersin balıklarını denize saldı.
Türkiye'de nesli tükenmekte olan mersin balığının yetiştirilmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz'in sularına 11 bin mersin balığı salınmıştı. Yaklaşık 1 ay önce Karadeniz’e salınan mersin balıkları balı ağlarına takılmaya başladı. Cide ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçının ağlarına 2 adet mersin balığı takıldı. Duyarlı balıkçı, ağa takılan balıkları tekrar denize saldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 35 defa okunmuştur
Etiketler : Balık, Balıkçı, Mersin Balığı, Karadeniz
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.